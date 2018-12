Family Resort & Spa

Bodrum’da Gezilecek Yerler

Egenin doğasıyla kuşatılmış, bodrum Gündoğan da kapılarını sizin için aralayan bir masal bir bodrum masalı. Bodrum merkeze 20 km, havalimanına 45 km uzaklıkta. Güneşin en güzel doğduğu yerlerden biri olan Gündoğan, Tarihi dokusu, göz alıcı denizi ile son zamanların en gözde sayfiye yerlerinden biri. Mis kokulu mandalina bahçelerinin içinde kurulmuş,boydan boya uzanan iskeleleri ve mavinin her tonunun içi içe geçtiği denizil İle zamansızlığın hüküm sürdüğü cennet kıyısı. Yaz aylarında esen incecik rüzgarıyla günün her saatinde huzurlu bir serinliğin ilk adreslerinden biri Gündoğan, sizde el değmemiş doğanın içinde kaybolmak Ve bu masalı gerçek kılmak istermisiniz, biz The Qasr Bodrum da sizlere hizmet verebilmek için bekliyoruz.