THE QASR BODRUM | Family Resort & Spa | 0 (252) 400 00 00
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THE QASR BODRUM

Family Resort & Spa

Egenin doğasıyla kuşatılmış, bodrum Gündoğan da kapılarını sizin için aralayan bir masal bir bodrum masalı. Bodrum merkeze 20 km, havalimanına 45 km uzaklıkta. Güneşin en güzel doğduğu yerlerden biri olan Gündoğan, Tarihi dokusu, göz alıcı denizi ile son zamanların en gözde sayfiye yerlerinden biri. Mis kokulu mandalina bahçelerinin içinde kurulmuş,boydan boya uzanan iskeleleri ve mavinin her tonunun içi içe geçtiği denizil İle zamansızlığın hüküm sürdüğü cennet kıyısı. Yaz aylarında esen incecik rüzgarıyla günün her saatinde huzurlu bir serinliğin ilk adreslerinden biri Gündoğan, sizde el değmemiş doğanın içinde kaybolmak Ve bu masalı gerçek kılmak istermisiniz, biz The Qasr Bodrum da sizlere hizmet verebilmek için bekliyoruz.

Bodrum’da Gezilecek Yerler

Bodrum Kalesi / Sualtı Arkeolojik Müzesi
Halikarnas Mozolesi
Bodrum Antik Tiyatrosu
Pedasa Antik Kenti
Zeki Müren Sanat Müzesi
Bargilya Koyu
Rodos Adası
Gümüşlük Koyu
Bodrum Balıkçıları

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Bize Ulaşın

Gündoğan - Bodrum / Muğla
0 (252) 400 00 00
info@qasrbodrum.com
 

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